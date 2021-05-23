Горный марафон в Китае унес жизни более 20 бегунов

Количество погибших во время ультрамарафона в северо-западной провинции Ганьсу в Китае увеличилось до 21, поисковики обнаружили тело последнего из пропавших участников забега. Об этом в воскресенье сообщила газета Global Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как передает издание, восемь получили легкие травмы.

Местные власти создали группу для проведения тщательного расследования причин инцидента, сообщает газета.

Ранее агентство "Синьхуа" со ссылкой на спасателей сообщило, что по меньшей мере 16 человек погибли и пятеро пропали без вести. По его данным, забег по пересеченной горной местности на 100 км начался утром в субботу недалеко от города Байинь. Во время него произошло резкое ухудшение погоды, подробности не уточняются.

По данным спасательного штаба, которые приводит агентство, днем в субботу на высокогорном этапе ультрамарафона начались порывы шквального ветра и пошел град. Уточняется, что температура тела у участников снизилась, они почувствовали дискомфорт. Забег был приостановлен.

Агентство сообщило, что местные власти направили на поиски пропавших команду из 700 спасателей. Всего в марафоне принимали участие 172 человека, 151 из них эвакуирован с дистанции, их состояние оценивается как стабильное.