В Украине упал воздушный шар с пассажирами

Воздушный шар с пассажирами упал на западе Украины, близ города Каменец-Подольский в Хмельницкой области, один человек погиб, пять человек получили травмы. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье областное управление Национальной полиции Украины на своей странице в Facebook.

"В результате падения воздушного шара в Каменец-Подольском районе один человек погиб и еще пять человек получили ранения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - сообщает полиция.

Начато расследование по статье о нарушении правил воздушных полетов.