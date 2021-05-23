https://news.day.az/world/1345226.html В Иране на заводе прогремел взрыв, есть пострадавшие
В Иране на заводе прогремел взрыв, есть пострадавшие
В иранской провинции Исфахан в центральной части страны на заводе произошел взрыв. Происшествие случилось в воскресенье, 23 мая. Известно о девятерых пострадавших, пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
По одним данным, взрыв прогремел на химическом заводе, по другим, - на предприятии по производству пиротехнических изделий.
Причина взрыва выясняется. Пострадавшие доставлены в больницу.
Местные жители в социальных сетях сообщают, что взрыв был настолько сильным, что в районе завода тряслись дома, и люди сначала подумали, что произошло землетрясение.
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