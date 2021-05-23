В иранской провинции Исфахан в центральной части страны на заводе произошел взрыв. Происшествие случилось в воскресенье, 23 мая. Известно о девятерых пострадавших, пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По одним данным, взрыв прогремел на химическом заводе, по другим, - на предприятии по производству пиротехнических изделий.

Причина взрыва выясняется. Пострадавшие доставлены в больницу.

Местные жители в социальных сетях сообщают, что взрыв был настолько сильным, что в районе завода тряслись дома, и люди сначала подумали, что произошло землетрясение.