В России выявили 8951 новый случай коронавируса

В России за последние сутки выявили 8951 новый случай коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 5 001 505. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Больше всего заражений выявлено в Москве (2924), Санкт-Петербурге (842) и Московской области (769). Меньше всего - в Тыве (6), Магаданской области (5) и Ненецком автономном округе (2).

За сутки умерли 357 человек, всего с начала пандемии - 118 482.

Суточный показатель выздоровлений составил 7297, общий - 4 617 762.