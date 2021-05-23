В мире уже почти 166,7 млн COVID-случаев

В мире на утро воскресенья, 23 мая, зафиксировано 166 699 752 случая инфицирования коронавирусом. Лидерами по заражению остаются США, Индия и Бразилия - более чем 15 млн COVID-случаев, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

С начала пандемии от коронавируса скончалось 3 454 010 человек.

В США выявили 33 104 879 инфицированных, количество летальных исходов - 589 703.

На втором месте по количеству заразившихся - Индия с 26 530 132 инфицированными. Смертей от вируса в стране - 299 266.

Также большое количество инфицирований зафиксировано в Бразилии - 16 047 439, из них скончались 488 208 человек.