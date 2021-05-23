США атаковали миллиарды цикад

Жители нескольких американских штатов выразили беспокойство из-за нашествия периодических цикад.

Как сообщает АПА со ссылкой на российские СМИ, пользователи активно публикуют в Сети кадры со скоплениями насекомых в разных районах США.

По информации NBC News, наибольшая активность наблюдается в штатах Вирджиния, Мэриленд и Джорджия, однако в ближайшее время в большинстве регионов Восточного побережья страны начнет расти температура воздуха, поэтому там также ожидают рост количества крылатых насекомых.

По словам экспертов, ситуация уникальна потому, что цикады выбрались из-под земли впервые за 17 лет.

"Это уникальный опыт, так как эти насекомые вылезают на месяц или около того", - пояснил энтомолог из Университета Коннектикута Джон Кули.

Периодические цикады - насекомые семейства певчих цикад, которые в отличие от своих сородичей годичного цикла, проводят под землей большую часть своей жизни. Каждое новое поколение получает свой номер - в этом году Америку ждет пришествие "Поколения X", по традиции, заложенной еще в 19 веке, нумерация дается им римскими цифрами. Их также называют "Великое Восточное поколение" из-за того, что большинство штатов, охваченных их ареалом обитания, находятся на Востоке страны - от Джорджии, Теннесси и Кентукки до Делавэра и Нью-Джерси на Атлантическом побережье.