Извергнувшаяся из вулкана лава достигла жилых домов в Конго

Лава, которая изверглась из вулкана Ньирагонго в Конго, добралась до жилых домов в городе Гома.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, очевидцы сообщают о нескольких горящих зданиях. В настоящий момент власти города с населением порядка 1,5 миллиона человек проводят эвакуацию. На кадрах видно, как десятки людей покидают Гому.

Ранее сообщалось, что около трех тысяч жителей пересекли границу с Руандой, спасаясь от вулкана Ньирагонго. Беженцев разместят в школах и церквях.

Высота вулкана Ньирагонго составляет 3470 метров. Он известен своей сверхтекучей, вследствие особого химического состава, лавой. Скорость движения лавы с его склонов может достигать 96 километров в час. Самое значительное извержение Ньирагонго произошло в 1977 году, тогда жертвами стали более 600 человек.