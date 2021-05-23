В центре Москвы взорвался асфальт

Камеры зафиксировали момент взрыва асфальта в центре Москвы.

Как передает Day.Az, запись оказалась в распоряжении РЕН-ТВ.

Ранее очевидцы сообщили о провале грунта в Большом Знаменском переулке. На место выезжали экстренные службы.

По предварительным данным, под асфальтным покрытием взорвался высоковольтный кабель. Подробности произошедшего выясняются.