https://news.day.az/world/1345279.html В центре Москвы взорвался асфальт - ВИДЕО
В центре Москвы взорвался асфальт - ВИДЕО
Камеры зафиксировали момент взрыва асфальта в центре Москвы.
Как передает Day.Az, запись оказалась в распоряжении РЕН-ТВ.
Ранее очевидцы сообщили о провале грунта в Большом Знаменском переулке. На место выезжали экстренные службы.
По предварительным данным, под асфальтным покрытием взорвался высоковольтный кабель. Подробности произошедшего выясняются.
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