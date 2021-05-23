https://news.day.az/world/1345281.html Свыше ста человек могли погибнуть из-за извержения вулкана в Конго - ВИДЕО
Свыше ста человек могли погибнуть из-за извержения вулкана в Конго - ВИДЕО
Более ста человек могли погибнуть из-за последствий извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщил житель города Гома, епископ Эли Клод Мбамба Мусанго.
Он поделился, что в городе все еще идут землетрясения, а храм, где он служил пастором, оказался разрушен из-за сильного огня. Извергнувшаяся из вулкана лава уже достигла жилых домов и привела к пожарам. Сейчас власти эвакуируют Гому, в которой проживает около 1,5 миллиона человек.
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