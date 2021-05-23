Moderna в июне запросит у EMA разрешение прививать своим препаратом подростков 12-17 лет

Американская компания Moderna намерена в начале июня подать запрос в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) для получения разрешения на использование ее препарата от COVID-19 для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет в Европейском союзе. Об этом заявил руководитель компании Стефан Бансель в опубликованном в воскресенье интервью газете Journal du Dimanche, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что во Франции через некоторое время все совершеннолетние жители, которые этого захотят, будут вакцинированы хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. "Необходимо будет переориентироваться на подростков в возрасте от 12 до 17 лет, - продолжил он. - Мы подадим заявку на получение разрешения в Европейское агентство лекарственных средств в начале июня".

Он также добавил, что "в идеале можно было бы вакцинировать эту категорию жителей до конца августа". По его словам, массовая вакцинация заметно снизила бы риск четвертой волны пандемии.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что все жители республики старше 18 лет смогут пройти вакцинацию от коронавируса с 31 мая.

Кампания по вакцинации населения во Франции началась 27 декабря прошлого года. С 10 мая прививки доступны гражданам страны старше 50 лет. По данным Национального агентства общественного здравоохранения Франции при Минздраве республики, более 22 млн французов получили к настоящему моменту первую дозу вакцины от коронавируса.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии в стране выявлено более 5,5 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, умерли свыше 108 тыс. человек.