Лесные пожары в Европе

С приближением летнего сезона все чаще возникают лесные пожары. В греческой области Коринфия, в 90 от Афин огонь уничтожил 4000 га лесного массива.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по данным министерства по делам защиты граждан, кто-то сжигал ветки на территории оливковой рощи, и это привело к пожару, распространившемуся затем на большую территорию. Огонь затем раздул сильный ветер. Дым от пожара ощущался во многих районах Афин, на улицах выпал пепел.

На испанском острове Тенерифе сгорели 1500 га лесных территорий. Огонь подбирается к национальному парку Тейде, в борьбе со стихией принимают участие 3000 пожарных.

Между тем в Хакасии из-за паводка объявили о введении режима чрезвычайной ситуации. Сотни людей эвакуированы. Подтопления вызваны несколькими днями осадков с одновременным таянием снега в горах. По прогнозам специалистов, возможно дальнейшее ухудшение обстановки. Вместе с тем уровень воды в реке Абакан в городе Абаза, где сложилась наиболее острая паводковая ситуация, упал ниже критического уровня.