В Италии при падении кабины фуникулера погибли 8 человек

Восемь человек погибли и двое детей получили серьезные ранения в результате обрушения фуникулера на севере Италии (область Пьемонт). Об этом сообщило в воскресенье агентство ANSA со ссылкой на работающих на месте происшествия спасателей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает в воскресенье газета Il Messaggero, в результате обрыва каната рухнула одна кабина, в которой находились по крайней мере 11 человек.

Дети в тяжелом состоянии были доставлены в больницу в Турине. Инцидент произошел в утренние часы на маршруте, который соединяет озеро Маджоре с возвышенностью почти в 1,5 тыс. м. Причины произошедшего выясняются. Подъемники начали работать на горных курортах в эти выходные после того, как были закрыты в течение всего зимнего сезона из-за пандемии. Указанный подъемник запустили в воскресенье, указывает газета.