На борту экстренно севшего в Минске борта Ryanair были 123 пассажира

Пассажиры экстренно севшего в национальном аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair проходят досмотр, после соответствующих процедур командиром судна будет принято решение о вылете. Об этом сообщил в эфире телеканала ОНТ начальник смены национального аэропорта Минска Максим Кияков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пассажиров 123. Они на данный момент находятся в транзитной зоне, где проходят досмотр Cлужбой авиационной безопасности. Соответственно, после прохождения всех этих процедур командиром будет принято решение о вылете", - отметил представитель аэропорта.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, в воскресенье приземлился в национальном аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве. Самолет успешно совершил посадку, информация о минировании не подтвердилась.