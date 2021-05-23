В аэропорту Минска задержали основателя Nexta Романа Протасевича

Бывший главный редактор и один из основателей Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич задержан в Минске на борту самолета авиакомпании Ryanair, совершившего экстренную посадку в белорусской столице. Об этом сообщает в воскресенье Telegram-канал незарегистрированного Минюстом Белоруссии правозащитного центра "Весна", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Беларуси подтвердило в своем Telegram-канале задержание Протасевича в национальном аэропорту Минска. "Основатель телеграм-канала Nexta Протасевич задержан в аэропорту Минска", - отмечается в сообщении.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, приземлился в национальном аэропорту Минска после получения сообщения о минировании борта. Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта, пилоты сообщили о минировании. Самолет успешно приземлился, информация о минировании не подтвердилась.