МО Беларуси подтвердило, что для сопровождения лайнера Ryanair подняли МиГ-29

Дежурный экипаж истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Беларуси был поднят в воздух для сопровождения экстренно севшего в национальном аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair. Об этом сообщил в воскресенье начальник Главного штаба - первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Андрей Гурцевич, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После того, как командир данного гражданского судна (Ryanair - прим. ТАСС) принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме (Минск-2) и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи (Брестская область)", - приводит слова Гурцевича Telegram-канал пресс-службы Минобороны Белоруссии.