МВД Беларуси подтвердило задержание создателя Telegram-канала Nexta

Министерство внутренних дел (МВД) Беларуси официально подтвердило задержание в Минске создателя Telegram-канала Nexta и главного редактора Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В пресс-службе аэропорта Минск агентству заявили, что сообщение о минировании самолета, на котором летел Протасевич, не подтвердилось.

Ранее 23 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко отдал поручение поднять в воздух истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить самолет авиакомпании Ryanair, в отношении которого поступило сообщение о минировании. Самолет следовал по маршруту Афины - Вильнюс.

На борту находился Роман Протасевич - создатель Telegram-канала Nexta, который в Беларуси признали иностранной экстремистской организацией и запретили на территории страны. Протасевича задержали в Минске после посадки самолета, в Беларуси ему грозит смертная казнь.