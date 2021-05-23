МИД Литвы потребовал незамедлительно отпустить севший в Минске самолет

Внешнеполитическое ведомство Литвы потребовало у Беларуси незамедлительно разрешить вернуться в столицу Литвы самолету компании Ryanair, следовавшему по маршруту Афины - Вильнюс и совершившему экстренную посадку в Минске. О вызове в МИД республики в воскресенье временного поверенного в делах Беларуси в Литве и вручении соответствующего требования сообщила пресс-служба литовского дипломатического ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Белорусскому представителю заявлено требование немедленно отпустить всех пассажиров и экипаж лайнера", - говорится в сообщении.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, приземлился в воскресенье в аэропорту Минска. Как сообщила его пресс-служба, это произошло после получения сигнала пилотов о минировании борта. В эфире литовского национального радио LRT представитель госкомпании Lietuvos oro uostai Лина Бейшене заявила, что информацией о бомбе на борту лайнера представители гражданской авиации Литвы не располагают, а причиной посадки в Минске стал конфликт в полете между одним из пассажиров и членом экипажа, обстоятельства которого она не уточнила.