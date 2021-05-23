Экстренно севший в Минске самолет Ryanair готовится к вылету

Экстренно севший в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, готовится к вылету, идет погрузка багажа, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе аэропорта, передает Day.Az.

Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, но продолжаются специальные мероприятия. В минобороны Белоруссии заявляли, что после получения информации о наличии в воздушном пространстве страны самолета с возможным минированием дежурные силы ПВО были приведены в готовность номер один, а воздушное судно, на борту которого свыше 120 пассажиров, в аэропорт Минска сопровождал МиГ-29.