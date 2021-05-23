В Белоруссии возбудили дело после экстренной посадки самолета в Минске

Следственный комитет Белоруссии сообщил, что возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании экстренно севшего в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair.

"По данному факту Октябрьским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в его Telegram-канале, передает Day.Az.

По данным следствия, днем 23 мая поступила информация о минировании самолёта, совершавшего рейс Афины-Вильнюс. Для проверки полученных сведений самолет приземлился в Национальном аэропорту ''Минск''. Сообщается, что на место происшествия были направлены "саперно-пиротехническая группа МВД и следственно-оперативная группа", "взрывных устройств не обнаружено".