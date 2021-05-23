К месту аварийной посадки самолета Ryanair направлялась техника МЧС, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель МЧС Виталий Новицкий, передает Day.Az.

"Сообщение от ГП "Белаэронавигация" об аварийной посадке самолета Boeing 737 авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины - Вильнюс, в Национальном аэропорту Минск в связи с возможным нахождением взрывного устройства поступило в МЧС в 13.08. В соответствии с планами реагирования в 13.09 к месту была направлена аварийно-спасательная техника МЧС: подразделения Минского городского и Минского областного управления, Республиканского отряда специального назначения, - рассказал Виталий Новицкий. - Техника прибыла на место, однако помощь МЧС не потребовалась".