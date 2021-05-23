Глава Еврокомиссии назвала инцидент с самолетом в Минске неприемлемым

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала неприемлемым инцидент с самолетом Ryanair в Минске и заявила, что все пассажиры рейса должны иметь возможность вылететь в Вильнюс.

"Это совершенно неприемлемо заставлять самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, приземляться в Минске. Все пассажиры должны иметь возможность немедленно продолжить свое путешествие в Вильнюс с гарантией безопасности. Любое нарушение международных правил воздушного транспорта должно повлечь последствия", - написала фон дер Ляйен в Twitter, передает Day.Az.

Ранее в воскресенье в пресс-службе Национального аэропорта "Минск" РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, на месте работают саперы. Позже там уточнили, что предварительно информация о минировании не подтвердилась, но продолжаются специальные мероприятия. Правозащитники Белоруссии сообщили, что этим самолетом летел Протасевич, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии также сообщил, что Протасевич задержан в аэропорту Минска.