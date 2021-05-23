Польша предложила ввести санкции против Минска

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой расширить повестку предстоящего в понедельник саммита ЕС и рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусских властей из-за инцидента с самолетом Ryanair.

Об этом заявил в воскресенье в Twitter глава польского правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я обратился к председателю Евросовета с просьбой расширить повестку дня завтрашнего европейского совета пунктом о немедленных санкциях против режима Александра Лукашенко. Угон гражданского самолета - это беспрецедентный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным", - утверждает он, осуждая задержание находившегося на борту самолета одного из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, в воскресенье приземлился в национальном аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве. Дежурный экипаж истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Белоруссии был поднят в воздух для его сопровождения. Самолет успешно совершил посадку, информация о минировании не подтвердилась.