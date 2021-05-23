Берлин потребовал от Минска немедленного разъяснения ситуации вокруг рейса Ryanair

Берлин требует от Минска немедленного прояснения ситуации вокруг рейса Ryanair и предполагаемого задержания журналиста Романа Протасевича.

Об этом написал в воскресенье в Twitter статс-секретарь в МИД ФРГ Мигель Бергер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нам необходимо немедленное объяснение от правительства Белоруссии касательно перенаправления рейса Ryanair внутри ЕС в Минск и предполагаемого задержания журналиста", - написал политик.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, в воскресенье приземлился в национальном аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве. Самолет успешно совершил посадку, информация о минировании не подтвердилась.

В Минске уточнили, что на борту этого самолета находился разыскиваемый белорусскими властями один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Сообщается, что он задержан сотрудниками правоохранительных органов.