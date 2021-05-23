Rynair раскрыла подробности посадки самолета

Авиакомпания Ryanair получила указание посадить в Минске самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, от белорусских диспетчеров.

Об этом сообщили в воскресенье ирландской авиакомпании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Экипаж рейса Ryanair, следовавший из Афин и Вильнюс сегодня (23 мая - прим. ТАСС), был предупрежден диспетчерской службой Белоруссии о потенциальной угрозе безопасности на борту и получил инструкции перенаправить борт в ближайший аэропорт - Минск", - информировали в Ryanair, уточнив, что после осуществленной белорусскими властями проверки на борту "не было обнаружено ничего подозрительного".

"Ryanair известила профильные национальные европейские агентства и службы безопасности и приносит искренние извинения всем пассажирам за задержку, произошедшую по независящим от Ryanair причинам", - отметили в авиаперевозчике.

Самолет должен вылететь из Минска после 20:00 (Баку).