Опубликована запись переговоров пилота Ryanair и диспетчера

Опубликована запись переговоров пилота Ryanair и диспетчера.

Как передает Day.Az, запись разговора опубликовало агентство "Беларусь Сегодня" в своем телеграм-канале.

Согласно аудиофайлу, то, что именно пилоты приняли решение посадить самолет в Минске, подтверждают и в отделе коммуникации Литовского международного аэропорта.