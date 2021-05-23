https://news.day.az/world/1345385.html Опубликована запись переговоров пилота Ryanair и диспетчера - ВИДЕО
Опубликована запись переговоров пилота Ryanair и диспетчера - ВИДЕО
Опубликована запись переговоров пилота Ryanair и диспетчера.
Как передает Day.Az, запись разговора опубликовало агентство "Беларусь Сегодня" в своем телеграм-канале.
Согласно аудиофайлу, то, что именно пилоты приняли решение посадить самолет в Минске, подтверждают и в отделе коммуникации Литовского международного аэропорта.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре