Посадка Ryanair: В Беларуси рассказали, что произошло на самом деле

В телеграм-канале дворца Независимости (резиденции Лукашенко) "Пул первого" появилась уточненная версия произошедшего с самолётом Ryanair.

Сообщается, что экипаж самолёта был обязан после сообщения о минировании сесть именно в Минске, передает БЕЛТА.

Day.Az приводит вниманию читателей публикацию телеграм-канала:

"Время развеять все мифы и выгодные разным сторонам домыслы.

Факт имел место. Поступило сообщение о минировании. В этот момент самолет был в воздушном пространстве РБ.

При этом и Афины, и Вильнюс просят Минск принять борт.

Диспетчер. По инструкции диспетчер должен предложить экипажу БЛИЖАЙШИЙ аэропорт. В момент поступления сообщения (!) ближайшим был Национальный аэропорт Минск.

Экипаж. Командир судна принимает решение разворачиваться на Минск. Тут и президенту докладывают о ситуации. Александр Лукашенко однозначно отвечает: досмотрим, поможем.

В ИТОГЕ: Приняли. Организовали проверку. Обеспечили безопасность пассажирам.

Вопросы

Так какие могут быть претензии к Беларуси, в воздушном пространстве которой стало известно о минировании борта?!

А то, что среди пассажиров оказался экстремист - тем более не вопрос тех, кто принимал решение оказать помощь пассажирскому борту, сигнализирующему о проблемах.

Может некоторым западным деятелям стоит поискать среди своих, кто отправил сообщение о минировании, чтобы скинуть ненужный балласт?

Единственное, в чём можно упрекнуть Лукашенко - так это в распоряжении поднять истребитель. НО! На секундочку, а как должно реагировать государство на террористические планы? Кто знает, какие идеи у тех, кто сообщил о минировании, и особенно у тех, кто мог находится среди пассажиров?!

А теперь представьте, что этот самолет умышленно направляют в ВАШ дом. Виновато было бы государство, что не защитило? Думайте".