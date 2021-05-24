Еще 563 тыс. человек в мире заразились коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 166,34 млн, увеличившись за последние сутки более чем на 563 тыс., это почти на 44 тыс. меньше, чем за предыдущие 24 часа. Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 11,5 тыс., превысив 3,44 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, 23 мая в ВОЗ поступила информация о 166 346 635 инфицированных и 3 449 117 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 563 692, летальных исходов - на 11 548. Днем ранее в мире был зафиксирован 607 681 новый случай заражения и 12 457 смертей.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами.

Более 46% случаев заражения за минувшие 24 часа пришлись на регион Юго-Восточной Азии (264 237), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте - Северная и Южная Америка (197 131), на третьем - Европа (48 617).

Больше всего случаев инфицирования, согласно сведениям, поступившим в ВОЗ, зарегистрировано в США - 32 762 914. Далее следуют Индия (26 530 132), Бразилия (15 970 949), Франция (5 820 918), Турция (5 178 648), Россия (5 001 505), Великобритания (4 460 450), Италия (4 188 190), Германия (3 648 958), Испания (3 631 661), Аргентина (3 482 512) и Колумбия (3 192 050). Летальных исходов больше всего в США - 583 696, вторую строчку занимает Бразилия (446 309), третью - Индия (299 266). Далее следуют Мексика (221 256), Великобритания (127 716), Италия (125 153), Россия (118 482), Франция (107 403), Германия (87 380), Колумбия (83 719), Испания (79 601) и Иран (78 381).