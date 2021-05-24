https://news.day.az/world/1345400.html В Турции от COVID-19 вылечились свыше 5,02 млн человек
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 5,02 млн человек
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 197 человек, общее число жертв заболевания достигло 46 268.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 5 186 487, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 7 839 тестов.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 11 202 человека, общее число выздоровевших достигло 5 024 313.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре