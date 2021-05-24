Армия Афганистана уничтожила координатора "Аль-Каиды" из числа талибов

Армия Афганистана ударами с воздуха уничтожила координатора террористической организации "Аль-Каида" из числа боевиков радикального движения "Талибан".

Об этом в воскресенье сообщил телеканал 1TV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно его данным, операция проводилась в районе города Лашкаргах, являющегося административным центром провинции Гильменд. Афганская армия уничтожила еще 13 боевиков.