https://news.day.az/world/1345401.html Армия Афганистана уничтожила координатора "Аль-Каиды" из числа талибов
Армия Афганистана уничтожила координатора "Аль-Каиды" из числа талибов
Армия Афганистана ударами с воздуха уничтожила координатора террористической организации "Аль-Каида" из числа боевиков радикального движения "Талибан".
Об этом в воскресенье сообщил телеканал 1TV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Согласно его данным, операция проводилась в районе города Лашкаргах, являющегося административным центром провинции Гильменд. Афганская армия уничтожила еще 13 боевиков.
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