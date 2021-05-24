Страны - члены ВОЗ обсудят на ассамблее в Женеве борьбу с пандемией

Открывающаяся в Женеве в понедельник 74-я Всемирная ассамблея здравоохранения основное внимание уделит борьбе с пандемией коронавируса и предотвращению новых чрезвычайных ситуаций.

В главном ежегодном форуме Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), который пройдет в онлайн-формате по 1 июня, примут участие представители 194 государств - членов ВОЗ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В понедельник с докладом о ключевых проблемах мирового здравоохранения на сессии выступит генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Состоится также дискуссия высокого уровня с участием представителей ряда стран и международных организаций.

Помимо темы пандемии, в повестке дня ассамблеи значатся борьба с полиомиелитом, глобальная стратегия в области здравоохранения в сфере инноваций и интеллектуальной собственности, предотвращение и лечение неинфекционных заболеваний, обеспечение безопасности пациентов, совершенствование работы ВОЗ. Речь пойдет также о бюджете на 2022-2023 годы и выполнении о программы "трех миллиардов". Цель этой программы состоит в том, чтобы увеличить на один миллиард человек охват услугами здравоохранения в мире, предоставить дополнительно одному миллиарду людей надежную защиту в чрезвычайных ситуациях и добиться улучшения уровня здоровья еще для одного миллиарда людей.

"Ассамблея этого года сыграет исключительно важную роль в формировании глобальной архитектуры здравоохранения будущего и в укреплении ВОЗ", - заявил в преддверии сессии Гебрейесус. За минувшие с начала вспышки коронавируса 17 месяцев, напомнил он, организация предоставила странам эффективные инструменты "для предотвращения инфекции, спасения жизней и поддержания основных услуг здравоохранения".

В ВОЗ подчеркивают, что "пандемия далека от завершения и глобальное реагирование на нее находится сейчас в критической фазе". "Резкие контрасты все еще подрывают прогресс, а вакцинное неравенство является одной из наиболее срочных проблем, представляющих угрозу для завершения пандемии и глобального восстановления", - констатировали в организации.