В США задержали почти 150 человек при беспорядках на TikTok-вечеринке

Около 2,5 тысяч человек пришли на анонсированную в TikTok вечеринку в американском штате Калифорния, почти 150 человек были задержаны после того, как мероприятие вылилось в беспорядки.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает телеканал CBS News.

По его данным, люди собрались на вечеринку в субботу вечером, но полиция Хантингтон-Бич (округ Ориндж в южной Калифорнии) объявила собрание незаконным. Примечательно, что намерение прийти на мероприятие выражали люди по всем США, один из участников "вечеринки" рассказал, что проехал пол-Калифорнии, чтобы повеселиться, несмотря на пандемию.

Согласно CBS Los Angeles, попытки полиции разогнать толпу привели к беспорядкам: в стражей порядка полетела пиротехника, некоторые принялись рисовать граффити, грабить и уничтожать собственность. На этом фоне до утра воскресенья был введен комендантский час.

Отмечается, что 28 из 149 задержанных - несовершеннолетние. Среди прочего задержанным вменяется вандализм, нарушение комендантского часа и отказ разойтись по домам.