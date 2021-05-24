В Бельгии заявили о возможном запрете посадки в ЕС самолетов «Белавиа»

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо назвал неприемлемым инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, отметив, что одной из ответных мер Евросоюза против Беларуси может стать запрет на посадку в ЕС самолетов белорусской национальной авиакомпании "Белавиа".

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом написал бельгийский премьер в Twitter.

"Вынужденная посадка Беларусью рейса Ryanair FR4978 неприемлема. Завтра Европейский совет должен дать четкое и недвусмысленное послание. Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден. Мы должны рассмотреть вопрос о санкциях, включая запрет (самолетам) "Белавиа" на посадку в аэропортах ЕС", - написал премьер.

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Беларуси сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании.

Правозащитники Беларуси сообщили, что основатель признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.