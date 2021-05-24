Российского футболиста избили в аэропорту Еревана

Российский форвард армянского "Пюника" Антон Кобялко рассказал, как его избили в аэропорту Армении. По его словам, в избиении принимали участие главный тренер клуба Егише Меликян и заместитель гендиректора Ким Аракелян, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Решил узнать у главного тренера клуба Егише Меликяна, чем я его так "спровоцировал", что он решил оскорбить меня и мою мать. Сказал ему, что он должен извиниться передо мной. Он в ответ: "Не, ни за что". И тут я уже дал ему пощечину. На меня налетел помощник тренера. Затем поднялся и сам Меликян, они стали за мной гоняться, но ничего не вышло. Вдруг прибежали еще несколько человек - какие-то работники. В итоге за мной гнались человек пять, но не догнали. Доехал до аэропорта. Поставил багаж на ленту и начал проходить досмотр. Только стал забирать сумки, как периферическим зрением увидел, как на меня летит мужчина в красной футболке - это был Меликян. Он зарядил мне в область уха. Началась заварушка: мы с ним начали выяснять отношения, после чего со спины мне неожиданно прилетел удар по голове", - рассказал Кобялко в интервью российскому спортивному изданию "Чемпионат".

20 мая между российским футболистом и тренером армянского футбольного клуба "Пюник" произошел конфлиткт во время матча против команды "Арарат-Армения". В команде решили расторгнуть контракт с футболистом. Кобялко пришел попрощаться с Меликяном и попросил, чтобы тот извинился за грубые слова в его адрес. Тренер отказался, а Кобялко при партнерах по команде дал специалисту пощечину, а затем уехал в аэропорт. В аэропорту Кобялко догнали Меликян и заместитель генерального директора "Пюника" Ким Аракелян. Его избили, повалив на землю и нанеся многочисленные удары по голове.

Аракелян также является членом исполкома Федерации футбола Армении.