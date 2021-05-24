В Армении из-за роста цен в последние месяцы на зарплату можно купить меньше, чем раньше. Многим теперь труднее позволить себе даже необходимое. В Трудовом кодексе Армении зафиксировано требование (статья 182) об индексации зарплат в установленном законом порядке. Кодекс был принят в 2004 году, но "установленный порядок" с тех пор так и не был принят, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Не установлено и то, как должна минимальная зарплата соотноситься с минимально необходимыми товарами. Тогда же, в 2004 году, был принят особый закон "О минимальной потребительской корзине и минимальном бюджете жизнеобеспечения", но он оказался очередной фикцией. В законе было прописано, что правительство Армении должно установить методики его расчета, но до сих пор этого сделано не было.

Во многих странах Западной Европы индексация применяется регулярно.

В Армении никаких механизмов подобного рода не применялось и не применяется.