В Британии из замка украли четки шотландской королевы и другие драгоценности

Неизвестные украли ценные предметы на сумму более £1 млн (более $1,4 млн) из замка Эрандел в графстве Западный Сассекс в Великобритании. Об этом в понедельник сообщила вещательная корпорация Би-би-си, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Среди похищенных предметов особую ценность представляют золотые четки шотландской королевы Марии Стюарт (правила с 1542 по 1567 годы), которые были при ней во время ее казни в 1587 году, и коронационные чашки, переданные ею тогдашнему графу-маршалу (почетная наследуемая должность при британском королевском дворе, в ее полномочия входит осуществление различных церемониальных функций). "Украденные предметы сами по себе достаточно дорогие, однако они представляют несравнимо более высокую ценность как уникальные артефакты из коллекции герцога Норфолка из дома Говардов (знатный род в средневековой Англии, которому принадлежал замок Эрандел)", - сообщил Би-би-си представитель попечительского совета замка.

Кража произошла в пятницу вечером, сигнал тревоги прозвучал в 22:30 по местному времени. Как утверждает представитель территориального отделения полиции Сассекса, стражи правопорядка прибыли на место происшествия спустя несколько минут после того, как он сработал. Драгоценности были похищены из одного из выставочных залов (замок Эрандел открыт для посетителей). В настоящее время полиция изучает брошенный и подожженный автомобиль в соседнем местечке Барлавингтон на предмет связи с произошедшей кражей.

Мария Стюарт родилась 8 декабря 1542 года и спустя несколько дней после своего рождения была провозглашена королевой Шотландии в связи со смертью ее отца и прежнего короля Якова V. В 1548 году ее мать-регентша Мария де Гиз, управлявшая страной в период несовершеннолетия дочери, отправила последнюю во Францию. В 1558 году, когда Англией начала править ее двоюродная сестра - королева Елизавета I из династии Тюдоров - Мария Стюарт предъявила свои претензии на английский трон как правнучка короля Генриха VII, а в августе 1561 года вернулась в Шотландию. В 1567 году она была вынуждена отречься от шотландского престола из-за конфликта с протестантской верхушкой и в следующем году уехала в Англию, рассчитывая на защиту Елизаветы. Однако по прибытии Мария Стюарт была заключена под стражу, а в 1587 году ее казнили по обвинению в государственной измене.