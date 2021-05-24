Русский язык сделали обязательным в ряде турецких учебных заведений

Русский язык стал обязательным в учебных заведениях Турции, готовящих кадры для туристической отрасли.

Об этом заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Турки любят русских. Между двумя народами сложились многолетние исторические отношения. Россияне прибывают интенсивно не какие-то последние три-четыре года, а на протяжении уже более 20 лет. Здесь многие уже говорят на русском. Даже в наших туристических профессиональных училищах русский язык уже стал обязательным. Теперь, если вы учитесь в туристическом училище, знать только английский недостаточно, вам нужно выучить русский и еще третий язык".

По его словам, в турецкой туристической отрасли хорошо знают требования россиян. "В соответствии с этими требованиями мы обновили и развили стандарты обслуживания. В Турции они могут найти все, что ищут, по приемлемым и конкурентоспособным ценам. Это позволяет россиянам быть заинтересованными в нас, а нам в них", - добавил министр.

Ранее в понедельник Эрсой заявил, что Турция в ближайшее время может отменить для россиян обязательное предоставление результатов ПЦР-теста на коронавирус для въезда в страну с учетом успехов России в борьбе с пандемией.