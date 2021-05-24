В Грузии за сутки выявили 388 новых заражений COVID-19

В Грузии за минувшие сутки провели 9 598 тестов на коронавирус, 5 095 - на антиген и 4 503 - ПЦР-теста и выявили 388 новых случаев инфекции. Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 337 961 случай инфицирования.

За минувшие сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 357 человек, с начала пандемии - 319 956.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 17 пациентов, а с начала пандемии - 4 639.

Из 388 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 208, Аджарии - 50, Имерети - 24, Квемо Картли - 19, Шида Картли - 12, Гурии - четыре, Самегрело - Земо Сванети - 33, Кахети - 25, Мцхета-Мтианети - четыре, Самцхе-Джавахети - шесть, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - три.

На данный момент в Грузии 13 340 активных случаев, из них 4 161 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 892 пациентов тяжелое, 230 подключены к аппарату искусственного дыхания. 667 человек находятся в ковид-гостиницах. 8 512 человек проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 91 человек, в самоизоляции - 25 404.

Показатель положительности по данным на 23 мая составляет 4,4%, за две недели - 3,99%, за семь дней - 4,19%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.