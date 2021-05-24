Вакцина защитит от новых штаммов

Власти Великобритании просят жителей страны не пропускать вторую прививку от коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по данным исследования Службы общественного здравоохранения Англии, американская вакцина Pfizer ("Пфайзер") и британско-шведская AstraZeneca ("Астразенека") показали высокую эффективность против индийского варианта инфекции после введения двух доз.

Правительство рассчитывает к 21 июня снять оставшиеся санитарные ограничения.

"Согласно новым данным, вакцина после двух доз действует с той же эффективностью и против индийского варианта. Это значит, что все должны прийти и получить вторую дозу препарата. Нужно сделать коллективное усилие. Весь народ сейчас в одной команде и мы сможем выбраться из этой ситуации, если мы все получим сначала первую, а затем вторую дозу прививки", - заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

Между тем во Франции опасения вызывает английский вариант коронавируса с дополнительной мутацией. Этот штамм был выявлен в Бордо. Болезнь протекает в легкой форме, но французские власти рассматривают возможность введения ограничений в отношении приезжающих из Великобритании.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил: "Появление индийского штамма коронавируса и рост числа заражений этим вариантом в Соединенном Королевства создают проблему, поэтому мы сохраняем бдительность и находимся в контакте с британскими властями. В том, что касается ограничений, речь не идет о красном списке".

Германия уже добавила Великобританию в список государств с повышенным риском заражения, с воскресенья на территорию страны из Соединенного Королевства могут попасть только граждане и резиденты ФРГ.

Но в Испании таких ограничений для туристов из Великобритании нет, с понедельника они могут свободно приезжать на отдых. При этом Испания пока входит в список стран, которые британцам посещать не рекомендуется.