https://news.day.az/world/1345579.html ВОЗ спрогнозировала появление нового вируса - более смертоносного
ВОЗ спрогнозировала появление нового вируса - более смертоносного
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус спрогнозировал появление нового смертоносного вируса в мире. Такое заявление он сделал в понедельник на открывшейся в Женеве 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус", - сказал глава ВОЗ.
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