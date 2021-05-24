ВОЗ спрогнозировала появление нового вируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус спрогнозировал появление нового смертоносного вируса в мире. Такое заявление он сделал в понедельник на открывшейся в Женеве 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус", - сказал глава ВОЗ.