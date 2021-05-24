Саудовская Аравия дала разрешение на хадж

Саудовская Аравия объявила о своем решении в связи с хаджем в этом году.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкий телеканал NTV, власти Саудовской Аравии разрешили паломникам из-за рубежа совершить хадж.

В связи с пандемией квота по сравнению с предыдущими годами сокращена. В хадже, который состоится в июле, смогут принять участие 60 тыс. паломников (45 тысяч - иностранцы, 15 тысяч - граждане Саудовской Аравии).

Саудовская Аравия также обнародовала следующие правила, установленные для паломников:

- Возраст паломников - от 18 до 60 лет;

- Паломники не были госпитализированы в связи с каким-либо заболеванием в течение последних шести месяцев;

- Паломники должны быть привиты обеими дозами вакцины от коронавируса;

- Вакцина должна быть из числа, утвержденных Министерством здравоохранения Королевства Саудовская Аравия вакцин;

- Вторая доза вакцины должна быть введена как минимум за 14 дней до прибытия в Саудовскую Аравию.