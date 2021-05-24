В ВОЗ заявили, что не менее 115 тыс. работников здравоохранения умерли от коронавируса

Не менее 115 тыс. работников сферы здравоохранения в мире умерли вследствие пандемии коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, эти данные привел в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, выступая на открывшейся в Женеве 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения.

"Хотя отчетность пока не полна, мы считаем, что, по крайней мере, 115 тысяч работников здравоохранения заплатили самую высокую цену, находясь на службе других", - отметил он.

Гебреисус призвал вакцинировать 10% населения каждой страны к сентябрю и 30% - к концу года. "Давайте вакцинируем хотя бы 10% населения каждой страны к сентябрю", - отметил он, подчеркнув, что нужно "выйти хотя бы на 30% к концу года".