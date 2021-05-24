В Китае введено свыше 500 миллионов доз вакцин против COVID-19

По состоянию на конец воскресенья в Китае было введено свыше 500 миллионов доз вакцин от новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в понедельник в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

По данным комитета, в континентальной части Китая в общей сложности было введено 510,858 миллиона доз вакцин против COVID-19.

В настоящее время суточный потенциал вакцинации в Китае достиг более 20 миллионов доз вакцин против COVID-19, говорится в сообщении ведомства.