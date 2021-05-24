У привитых от коронавируса подростков в США обнаружили проблемы с сердцем

Центры по контролю за заболеваниями США (ЦКЗ) расследуют случаи воспаления сердечной мышцы - миокардита - у молодых людей и подростков после вакцинации от коронавируса. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Несколько десятков сообщений о заболевании были зафиксированы примерно через четыре дня после введения пациентам второй дозы вакцин Moderna и Pfizer/BioNTech.

В связи с этим ведомство разместило руководство, призывающее врачей проявлять бдительность в отношении необычных сердечных симптомов у молодых людей, которым только что сделали прививки. Однако, отметили эксперты, этот потенциально редкий побочный эффект "бледнеет по сравнению с потенциальными рисками Covid-19".