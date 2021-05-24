https://news.day.az/world/1345675.html Стоимость биткойна растет более чем на 10%
Стоимость биткойна растет более чем на 10%
Биткойн в ходе торговой сессии в понедельник перешел к росту и торговался на уровне $38,475 тыс. (+10,69%), свидетельствуют данные портала Coindesk на 16:55 по бакинскому времени, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным на 17:11 бакинскому времени, курс криптовалюты замедлил рост и находился на уровне $38,194 тыс. (+9,89%).
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