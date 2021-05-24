Стоимость биткойна растет более чем на 10%

Биткойн в ходе торговой сессии в понедельник перешел к росту и торговался на уровне $38,475 тыс. (+10,69%), свидетельствуют данные портала Coindesk на 16:55 по бакинскому времени, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным на 17:11 бакинскому времени, курс криптовалюты замедлил рост и находился на уровне $38,194 тыс. (+9,89%).