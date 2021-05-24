https://news.day.az/world/1345679.html Рядом с американской базой в Ираке разорвалась ракета
Рядом с американской базой в Ираке разорвалась ракета
Неизвестная ракета упала рядом с иракской базой Айн-аль-Асад, где размещены подразделения вооруженных сил США. Взрыв не задел военного объекта, никто из американцев не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Однако, по данным журналистов, ракета попала в один из населенных пунктов рядом с базой. Сейчас идет оценка нанесенного ущерба, пишет агентство ТАСС.
Айн-аль-Асад находится в 110 километрах от Багдада.
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