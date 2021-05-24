В Китае начался хаос на рынке криптовалюты

Майнеры криптовалют полностью или частично прекратили свою работу в Китае, пишет Reuters. На рынке криптовалюты начался хаос из-за действий властей, которые хотят ужесточить правила добычи и торговли биткоинами, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В стране больше не работают компании по добыче криптовалюты BTC.TOP и HashCow. Биржа Huobi тоже объявила о приостановке добычи цифровой валюты и обслуживании клиентов из материкового Китая. "Майнинг потребляет много энергии, что противоречит поставленным Китаем целям углеродной нейтральности", - отметил директор по инвестициям Novem Arcae Technologies Чен Цзяхэ.

Он также добавил, что власти Китая хотят пресечь спекулятивную торговлю криптовалютами. Годовое потребление энергии китайскими майнерами, как ожидается, достигнет пика в 2024 году и составит около 297 тераватт-часов, что превышает все энергопотребление Италии в 2016 году.