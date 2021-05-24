В воинской части Армении повесился солдат-срочник

Солдат срочной службы найден повешенным в одной из воинских частей в Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в министерстве обороны Армении подтвердили эту информацию. По предварительной версии, он покончил жизнь самоубийством.

Личность военнослужащего не сообщается. Известно лишь, что он был призван в армию в начале этого года.