https://news.day.az/world/1345706.html В воинской части Армении повесился солдат-срочник
В воинской части Армении повесился солдат-срочник
Солдат срочной службы найден повешенным в одной из воинских частей в Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в министерстве обороны Армении подтвердили эту информацию. По предварительной версии, он покончил жизнь самоубийством.
Личность военнослужащего не сообщается. Известно лишь, что он был призван в армию в начале этого года.
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