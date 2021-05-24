https://news.day.az/world/1345717.html ICAO созывает срочное заседание 27 мая в связи с ситуацией с самолетом Ryanair в Беларуси
ICAO созывает срочное заседание 27 мая в связи с ситуацией с самолетом Ryanair в Беларуси
Международная организация гражданской авиации (ICAO) проведет 27 мая незапланирвоанное заседание в связи с ситуацией с бортом ирландской авиакомпании Ryanair, который 23 мая совершил экстренную посадку в Минске, передает ТАСС.
"Президент Совета ICAO [Сальваторе Шаккитано] созвал срочное заседание 36 дипломатических представителей в Совете ICAO 27 мая по поводу инцидента, связанного с рейсом Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Беларуси 23 мая 2021 года", - говорится в заявлении организации, опубликованном в Twitter в понедельник.
Других подробностей не сообщается. В ICAO добавили, что опубликуют дальнейшие обновления по теме, если они появятся.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре