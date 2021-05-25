Hyundai Motor приостановила работу завода в Индии

Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor приостановил работу своего завода в штате Тамилнад на юге Индии с 25 по 29 мая из-за распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщила во вторник компания, решение было принято после того, как двое рабочих оказались инфицированы, а часть персонала объявила забастовку, опасаясь дальнейшего распространения заболевания, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Тамилнад - один из наиболее пострадавших от пандемии штатов Индии. В период с 10 по 23 мая там зарегистрировано более 460 тыс. случаев заражения.

Остальные зарубежные заводы Hyundai Motor продолжают работать, несмотря на сохраняющуюся нехватку полупроводников.