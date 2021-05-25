В Грузии произошло землетрясение

В Грузии зафиксировано землетрясение силой 4,9 балла.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил грузинский Национальный центр сейсмического мониторинга и наук о Земле.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков, зафиксированный в 01:43, находится в 31 км юго-восточнее от района Казбеги. Согласно сообщению, землетрясение не вызвало ни разрушений, ни жертв, так как эпицентр находился далеко от населенных пунктов.