https://news.day.az/world/1345751.html В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
В Грузии зафиксировано землетрясение силой 4,9 балла.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщил грузинский Национальный центр сейсмического мониторинга и наук о Земле.
Отмечается, что эпицентр подземных толчков, зафиксированный в 01:43, находится в 31 км юго-восточнее от района Казбеги. Согласно сообщению, землетрясение не вызвало ни разрушений, ни жертв, так как эпицентр находился далеко от населенных пунктов.
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